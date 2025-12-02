На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Безопасность
Рютте: атаки на танкеры России являются следствием конфликта на Украине
2 декабря 2025 / 18:30
© AP/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что нападения на российские танкеры в Черном море в конечном счете стали результатом украинского конфликта. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы, разумеется, видели сообщения о танкерах, атакованных безэкипажными судами в выходные. И мы осведомлены об озабоченности Турции по поводу безопасности в Черном море. Но я думаю, что эти инциденты являются следствием широких угроз безопасности, вызванных российской войной на Украине", - отметил он.