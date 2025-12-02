Рютте: атаки на танкеры России являются следствием конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что нападения на российские танкеры в Черном море в конечном счете стали результатом украинского конфликта. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы, разумеется, видели сообщения о танкерах, атакованных безэкипажными судами в выходные. И мы осведомлены об озабоченности Турции по поводу безопасности в Черном море. Но я думаю, что эти инциденты являются следствием широких угроз безопасности, вызванных российской войной на Украине", - отметил он.