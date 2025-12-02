Путин отметил полный консенсус властей РФ по вопросам экономической политики

Российские власти находятся в полном консенсусе по вопросам экономической политики. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"У нас полный консенсус в проведении нашей экономической политики. И между правительством, администрацией президента, Центробанком", - отметил он.

Глава государства обратил внимание, что на форуме не представлены регионы РФ. "Уверяю вас, что мы работаем в тесном контакте с регионами, с бизнесом. И в целом работаем достаточно солидарно и, я думаю, эффективно", - указал он.