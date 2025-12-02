На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Экономика
Путин отметил полный консенсус властей РФ по вопросам экономической политики
2 декабря 2025 / 18:45
© Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС
Российские власти находятся в полном консенсусе по вопросам экономической политики. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"У нас полный консенсус в проведении нашей экономической политики. И между правительством, администрацией президента, Центробанком", - отметил он.
Глава государства обратил внимание, что на форуме не представлены регионы РФ. "Уверяю вас, что мы работаем в тесном контакте с регионами, с бизнесом. И в целом работаем достаточно солидарно и, я думаю, эффективно", - указал он.