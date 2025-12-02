Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 декабря 2025 / 15:38
2 декабря 2025 / 14:05
Общество
Общество
АБА: самым негативным событием года в Рунете стала "схема Долиной"
2 декабря 2025 / 18:59
АБА: самым негативным событием года в Рунете стала "схема Долиной"
© Константин Андреев/ ТАСС

Самым заметным негативным событием блогосферы в 2025 году стала ситуация вокруг сделки с недвижимостью народной артистки России Ларисы Долиной. Суммарные охваты публикаций, связанных с этой историей, приблизились к 100 млн просмотров. Соответствующие данные приводятся в исследовании "Ассоциации блогеров и агентств" (АБА), передает ТАСС.

"В среднем за предыдущие 12 месяцев в Telegram имя Ларисы Долиной упоминалось порядка 1 900 раз в месяц. В сентябре же произошел рывок на 250% - до 5 212 упоминаний, а в ноябре взрыв дошел до своего пика: певицу в Telegram-каналах упомянули 13 750 раз за месяц по состоянию на 28 ноября 2025 года. Фактически, популярность звезды выросла в 10 раз, но подавляющее большинство упоминаний содержит в себе негативный оттенок. В совокупности публикации только за ноябрь собрали свыше 81 млн просмотров", - указывают аналитики АБА.

Значительный рост интереса подтверждается и данными поисковых запросов. Согласно статистике Yandex WordStat, после сентября ткущего года ежемесячное количество запросов, связанных с именем Ларисы Долиной, выросло более чем в три раза.

