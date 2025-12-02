На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
© Артем Геодакян/ ТАСС
Государственный долг России остается одним из самых низких в мире. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!".
Он отметил, что госдолг РФ, "наверняка тоже говорили об этом" составляет менее 20% ВВП, "он по-прежнему один из самых низких в мире".
"Мы продолжаем вести" ответственную, сбалансированную бюджетную политику и "вместе с последовательными решениями" в области денежно-кредитной политики "добиваемся замедления ценовой динамики", указал глава государства.