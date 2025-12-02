Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 декабря 2025 / 15:38
2 декабря 2025 / 14:05
2 декабря 2025 / 13:43
Prada завершила покупку Versace у Capri
2 декабря 2025 / 19:30
Prada завершила покупку Versace у Capri
© AP Photo/ Luca Bruno/ТАСС

Модный дом Prada выкупил итальянскую марку Versace у американской холдинговой компании Capri Holdings. Об этом сказано в пресс-релизе, размещенном на сайте Prada.

"Prada сегодня анонсирует успешное завершение покупки Versace у Capri Holdings", - говорится в заявлении.

В прошлом месяце сын владельцев Prada Лоренцо Бертелли сообщил агентству Reuters, что станет новым исполнительным директором Versace после завершения интеграции двух итальянских брендов.

Capri Holdings Ltd владеет Versace с 2018 года.

Prada - итальянская компания, специализирующаяся на производстве одежды, обуви и аксессуаров класса люкс. Была основана в Милане в 1913 году.

Модный дом Versace основан в 1978 году итальянским модельером и дизайнером Джанни Версаче (1946-1997). 

