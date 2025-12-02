Prada завершила покупку Versace у Capri

Модный дом Prada выкупил итальянскую марку Versace у американской холдинговой компании Capri Holdings. Об этом сказано в пресс-релизе, размещенном на сайте Prada.

"Prada сегодня анонсирует успешное завершение покупки Versace у Capri Holdings", - говорится в заявлении.

В прошлом месяце сын владельцев Prada Лоренцо Бертелли сообщил агентству Reuters, что станет новым исполнительным директором Versace после завершения интеграции двух итальянских брендов.

Capri Holdings Ltd владеет Versace с 2018 года.

Prada - итальянская компания, специализирующаяся на производстве одежды, обуви и аксессуаров класса люкс. Была основана в Милане в 1913 году.

Модный дом Versace основан в 1978 году итальянским модельером и дизайнером Джанни Версаче (1946-1997).