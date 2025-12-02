Президент РФ назвал самый радикальный ответ на пиратство Украины

Россия намерена изучить возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Киеву заниматься пиратством. Об этом заявил президент России Владимир Путин, указав, что самым радикальным способом остановить такие акции может послужить отсечение Украины от моря.

"Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность - я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность - контрмер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Ну самый радикальный способ - это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в целом", - сказал российский лидер при общении с журналистами.

Он отметил, что все это идет "по нарастающей". Вместе с тем Путин выразил надежду, что украинское и политическое, и военное руководство, а также "те, кто стоит за их спиной", "подумают, стоит ли продолжать такую практику".