Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 декабря 2025 / 22:13
КОТИРОВКИ
USD
02/12
77.7027
EUR
02/12
90.3438
Новости часа
Путин предупредил Европу о последствиях в случае начала войны с Россией Каллас ждет от Армении присоединения к санкциям в отношении России
Москва
2 декабря 2025 / 22:13
Котировки
USD
02/12
77.7027
0.0000
EUR
02/12
90.3438
0.0000
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Президент РФ назвал самый радикальный ответ на пиратство Украины
2 декабря 2025 / 19:46
Президент РФ назвал самый радикальный ответ на пиратство Украины
© Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС

Россия намерена изучить возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Киеву заниматься пиратством. Об этом заявил президент России Владимир Путин, указав, что самым радикальным способом остановить такие акции может послужить отсечение Украины от моря. 

"Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность - я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность - контрмер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Ну самый радикальный способ - это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в целом", - сказал российский лидер при общении с журналистами.

Он отметил, что все это идет "по нарастающей". Вместе с тем Путин выразил надежду, что украинское и политическое, и военное руководство, а также "те, кто стоит за их спиной", "подумают, стоит ли продолжать такую практику". 

На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:15
Путин предупредил Европу о последствиях в случае начала войны с Россией
19:59
Каллас ждет от Армении присоединения к санкциям в отношении России
19:46
Президент РФ назвал самый радикальный ответ на пиратство Украины
19:30
Prada завершила покупку Versace у Capri
19:16
Путин отметил, что государственный долг России остается одним из самых низких в мире
18:59
АБА: самым негативным событием года в Рунете стала "схема Долиной"
18:45
Путин отметил полный консенсус властей РФ по вопросам экономической политики
18:30
Рютте: атаки на танкеры России являются следствием конфликта на Украине
18:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1,4 тыс. военных
17:58
В Кремле напомнили европейцам, что "приключается" с их деньгами на Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения