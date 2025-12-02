Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Каллас ждет от Армении присоединения к санкциям в отношении России
2 декабря 2025 / 19:59
Каллас ждет от Армении присоединения к санкциям в отношении России
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвала Армению присоединиться к "тяжелым для ЕС" санкциям в отношении России. С таким заявлением она выступила в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС - Армения с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна.

"Мировой порядок меняется, совпадение стратегических позиций с общей внешней политикой ЕС очень важно для партнеров ЕС, включая Армению. Сегодня уровень согласованности внешней политики Армении с решениями ЕС составляет 37%. Санкции, которые мы ввели против России, являются тяжелыми для сообщества, но мы тем не менее просим того же от наших партнеров", - отметила она, утверждая, что Евросоюз якобы "хочет скорейшего окончания войны".

Вместе с тем Каллас признала, что экономические последствия конфликта на Украине "для Евросоюза очень велики". 

