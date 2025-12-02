На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Путин предупредил Европу о последствиях в случае начала войны с Россией
2 декабря 2025 / 20:15
© Александр Казаков/ ТАСС
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов заметил, что если Европа надумает воевать с РФ, то очень быстро может наступить ситуация, когда Москве просто "будет не с кем договариваться".
"Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", - указал российский лидер.