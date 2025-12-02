Зеленский: простых решений по урегулированию конфликта не будет

Владимир Зеленский признал, что простых решений по урегулированию конфликта на Украине не будет.

"Прежде всего хочу отметить, что простых решений не будет", - сказал он в ходе совместного брифинга с ирландским премьером Михолом Мартином.

Зеленский также указал, что на Украине от американцев по итогам встречи в Москве "будут ждать соответствующих сигналов". "Я думаю, что от этих сигналов будут зависеть будущие шаги. Я готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, все зависит от сегодняшних разговоров", - заявил он.

"Сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде", - сказал Зеленский, добавив, что "некоторые вещи надо доработать".

Во вторник президент РФ Владимир Путин встретится в Кремле со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Главной темой переговоров станет урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения Вашингтона на этот счет. США на встрече также будет представлять Джаред Кушнер - зять Трампа.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники информировал о том, что Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Зеленским в Европе 3 декабря, чтобы обсудить итоги переговоров в Москве.