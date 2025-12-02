Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 декабря 2025 / 23:44
КОТИРОВКИ
USD
02/12
77.7027
EUR
02/12
90.3438
Новости часа
Трамп: США начнут атаковать наземные объекты наркомафии в Латинской Америке Во встрече Путина с Уиткоффом участвуют Ушаков и Дмитриев
Москва
2 декабря 2025 / 23:44
Котировки
USD
02/12
77.7027
0.0000
EUR
02/12
90.3438
0.0000
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Трамп 2.0
Политика
Трамп: США больше финансово не участвуют в кризисе на Украине
2 декабря 2025 / 20:45
Трамп: США больше финансово не участвуют в кризисе на Украине
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в финансовом плане больше никак не принимают участие в кризисе на Украине.

"Как вам известно, у нас есть проблема с войной, которую наши люди сегодня пытаются урегулировать между Россией и Украиной. Мы больше не участвуем в этой войне финансово", - отметил он в ходе заседания своего кабинета.

"Байден раздал $350 млрд, как конфеты. Это огромная куча денег, при этом большая часть в наличных и значительная в виде оборудования. Я ничего не раздаю. Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% его стоимости, а затем они привозят его на Украину или делают с ним все, что им заблагорассудится. Но мы пытаемся урегулировать эту ситуацию. Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы справиться с этой ситуацией", - сказал глава Белого дома. 

На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:17
Трамп: США начнут атаковать наземные объекты наркомафии в Латинской Америке
20:59
Во встрече Путина с Уиткоффом участвуют Ушаков и Дмитриев
20:45
Трамп: США больше финансово не участвуют в кризисе на Украине
20:31
Зеленский: простых решений по урегулированию конфликта не будет
20:15
Путин предупредил Европу о последствиях в случае начала войны с Россией
19:59
Каллас ждет от Армении присоединения к санкциям в отношении России
19:46
Президент РФ назвал самый радикальный ответ на пиратство Украины
19:30
Prada завершила покупку Versace у Capri
19:16
Путин отметил, что государственный долг России остается одним из самых низких в мире
18:59
АБА: самым негативным событием года в Рунете стала "схема Долиной"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения