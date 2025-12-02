Трамп: США больше финансово не участвуют в кризисе на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в финансовом плане больше никак не принимают участие в кризисе на Украине.

"Как вам известно, у нас есть проблема с войной, которую наши люди сегодня пытаются урегулировать между Россией и Украиной. Мы больше не участвуем в этой войне финансово", - отметил он в ходе заседания своего кабинета.

"Байден раздал $350 млрд, как конфеты. Это огромная куча денег, при этом большая часть в наличных и значительная в виде оборудования. Я ничего не раздаю. Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% его стоимости, а затем они привозят его на Украину или делают с ним все, что им заблагорассудится. Но мы пытаемся урегулировать эту ситуацию. Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы справиться с этой ситуацией", - сказал глава Белого дома.