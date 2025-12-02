Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 декабря 2025 / 23:44
КОТИРОВКИ
USD
02/12
77.7027
EUR
02/12
90.3438
Новости часа
Трамп: США начнут атаковать наземные объекты наркомафии в Латинской Америке Во встрече Путина с Уиткоффом участвуют Ушаков и Дмитриев
Москва
2 декабря 2025 / 23:44
Котировки
USD
02/12
77.7027
0.0000
EUR
02/12
90.3438
0.0000
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Во встрече Путина с Уиткоффом участвуют Ушаков и Дмитриев
2 декабря 2025 / 20:59
Во встрече Путина с Уиткоффом участвуют Ушаков и Дмитриев
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече главы российского государства Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает ТАСС.

С американской стороны в переговорах также участвует предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Партнеры Джаред Кушнер.  

Как отмечали в Кремле, встреча продлится столько, "сколько потребуется", четкого регламента по длительности нет. Там заявляли, что у Путина с Уиткоффом и Кушнером будет возможность обсудить те договоренности, которые были достигнуты между Украиной и США при поиске путей мирного урегулирования.

Ранее США предложили план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, остался лишь ряд спорных вопросов. Он также указал, что число пунктов было сокращено до 22.

На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:17
Трамп: США начнут атаковать наземные объекты наркомафии в Латинской Америке
20:59
Во встрече Путина с Уиткоффом участвуют Ушаков и Дмитриев
20:45
Трамп: США больше финансово не участвуют в кризисе на Украине
20:31
Зеленский: простых решений по урегулированию конфликта не будет
20:15
Путин предупредил Европу о последствиях в случае начала войны с Россией
19:59
Каллас ждет от Армении присоединения к санкциям в отношении России
19:46
Президент РФ назвал самый радикальный ответ на пиратство Украины
19:30
Prada завершила покупку Versace у Capri
19:16
Путин отметил, что государственный долг России остается одним из самых низких в мире
18:59
АБА: самым негативным событием года в Рунете стала "схема Долиной"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения