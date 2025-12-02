Во встрече Путина с Уиткоффом участвуют Ушаков и Дмитриев

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече главы российского государства Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает ТАСС.

С американской стороны в переговорах также участвует предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Партнеры Джаред Кушнер.

Как отмечали в Кремле, встреча продлится столько, "сколько потребуется", четкого регламента по длительности нет. Там заявляли, что у Путина с Уиткоффом и Кушнером будет возможность обсудить те договоренности, которые были достигнуты между Украиной и США при поиске путей мирного урегулирования.

Ранее США предложили план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, остался лишь ряд спорных вопросов. Он также указал, что число пунктов было сокращено до 22.