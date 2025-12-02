Трамп: США начнут атаковать наземные объекты наркомафии в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВС вскоре начнут атаковать наземные цели в Латинской Америке в рамках борьбы с наркомафией.

"Эти организаторы наркотрафика убили свыше 200 тыс. человек. Фактически они убили более 200 тыс. человек в 2024 году. И эти цифры снизились. И они снизились, так как мы наносим эти удары. И мы начнем наносить эти удары и на суше", - сказал он в ходе заседания своего кабинета.

"Вы знаете, что на суше это гораздо проще. Нам известны маршруты, по которым они передвигаются. Мы знаем о них все. Знаем, где живут плохие люди, и мы очень скоро начнем это делать", - отметил американский лидер.