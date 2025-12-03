Судан возвращается к вопросу российской базы на Красном море?

Нина Тихонова, международный обозреватель

Правительство Судана предложило России разместить на своей территории военно-морскую базу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников африканской страны.

План включает в себя 25 страниц и предполагает размещение 300 российских военнослужащих и до четырех кораблей в Порт-Судане или ином месте. В обмен Москва должна будет поставить суданским властям системы ПВО и другие виды вооружений.

Сама идея появления такой базы кажется очень привлекательной. Россия могла бы получить постоянный доступ к Красному морю, через которое идут значительные объемы мировой торговли. Не просто так у ряда мировых игроков к этой транспортной артерии повышенное внимание. Например, у США и Китая есть военные базы в Джибути, что позволяет им контролировать Баб-эль-Мандебский пролив – ворота в Красное море. А Эфиопия, далеко не последний игрок на Африканском континенте, несколько месяцев назад признала Сомалиленд, сепаратистское образование, формально отколовшееся от Сомали, в обмен на доступ к порту Бербера. Там Аддис-Абеба также получит возможность создать военную базу.

Между тем появление у России своей базы в Судане позволило бы открыть и своего рода восточные ворота в Африку, что особенно важно на фоне усиливающейся роли Москвы в ЦАР, Нигере, Мали и Буркина-Фасо. Проблема доставки туда товаров различного назначения во многом была бы снята. Сейчас роль основного логистического и транзитного хаба могут играть прежде всего российские военные объекты на территории Сирии. Однако с учетом силового свержения руководства в этой стране около года назад у Москвы появились определенные риски. Создание дополнительных путей доставки грузов в Африку полностью отвечает интересам Москвы.

Но, к сожалению, такая картина омрачается целым рядом других обстоятельств. Не секрет, что вопрос создания российского военного объекта в Порт-Судане обсуждается не первый год. Впервые с этой идеей выступил бывший президент африканской страны Омар аль-Башир в 2017 году. Правда, тогда речь шла не о военной базе, а о пункте материально-технического обеспечения ВМФ. Однако уже в 2019 году суданский лидер был свергнут военными, а вопрос создания объекта повис в воздухе. Более того, в 2020 году США вывели Судан из списка стран – спонсоров терроризма и тем самым сняли с Хартума удушающие санкции. Что американцы потребовали взамен, остается неизвестным, но можно предположить, что вопрос о потенциальном российском присутствии также был поднят в соответствующем ключе. А уже в 2023 году в Судане началась гражданская война. Против армейского руководства выступили Силы быстрой поддержки – военизированные формирования, входящие в вооруженные силы. Боевые действия между ними продолжаются до сих пор.

Тем не менее, власти африканской страны поддерживали формальный диалог с Россией по созданию пункта материально-технического обеспечения в Порт-Судане. Своеобразную точку поставил в ноябре этого года российский посол в Судане Андрей Черновол. По его словам, “с учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено”.

И теперь появляется публикация в американской The Wall Street Journal. Причем почему-то со ссылкой на источники, а не на официальное заявление. Возможно, таким образом суданские власти прощупывают почву или посылают сигналы. США они как бы говорят, что нуждаются в помощи, а если не получат, то пойдут на сближение с Россией. А России, как следует из публикации, - что здесь и сейчас им нужно дешевое оружие в обмен на базу в отдаленной перспективе.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в адрес Москвы сформулированы новые предложения, по своей сути дублирующие уже обсуждавшиеся ранее темы, по которым был достигнут определенный прогресс. Почему нужно начинать все сначала, а не вернуться к прежним наработкам – этот вопрос пока остается без ответа. Тем более дело остается всего лишь за ратификацией уже имеющихся соглашений суданским парламентом.

Как бы то ни было, перспектива получить военный объект в Судане с доступом в Красное море и вглубь Африканского континента выглядит интересной. Но для этого России нужно иметь гарантии от властей страны, что договоренности – если таковые будут достигнуты – реализуются на практике.