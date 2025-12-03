Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 декабря 2025 / 08:54
КОТИРОВКИ
USD
03/12
77.4631
EUR
03/12
89.8514
Новости часа
Трамп: США начнут атаковать наземные объекты наркомафии в Латинской Америке Во встрече Путина с Уиткоффом участвуют Ушаков и Дмитриев
Москва
3 декабря 2025 / 08:54
Котировки
USD
03/12
77.4631
0.0000
EUR
03/12
89.8514
0.0000
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Африка и мир / Фейки в СМИ
Безопасность
Судан возвращается к вопросу российской базы на Красном море?
Неоднозначный вброс в американских СМИ вызывает вопросы
3 декабря 2025 / 08:10
Судан возвращается к вопросу российской базы на Красном море?

Нина Тихонова, международный обозреватель

Правительство Судана предложило России разместить на своей территории военно-морскую базу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников африканской страны.

План включает в себя 25 страниц и предполагает размещение 300 российских военнослужащих и до четырех кораблей в Порт-Судане или ином месте. В обмен Москва должна будет поставить суданским властям системы ПВО и другие виды вооружений.

Сама идея появления такой базы кажется очень привлекательной. Россия могла бы получить постоянный доступ к Красному морю, через которое идут значительные объемы мировой торговли. Не просто так у ряда мировых игроков к этой транспортной артерии повышенное внимание. Например, у США и Китая есть военные базы в Джибути, что позволяет им контролировать Баб-эль-Мандебский пролив – ворота в Красное море. А Эфиопия, далеко не последний игрок на Африканском континенте, несколько месяцев назад признала Сомалиленд, сепаратистское образование, формально отколовшееся от Сомали, в обмен на доступ к порту Бербера. Там Аддис-Абеба также получит возможность создать военную базу.

Между тем появление у России своей базы в Судане позволило бы открыть и своего рода восточные ворота в Африку, что особенно важно на фоне усиливающейся роли Москвы в ЦАР, Нигере, Мали и Буркина-Фасо. Проблема доставки туда товаров различного назначения во многом была бы снята. Сейчас роль основного логистического и транзитного хаба могут играть прежде всего российские военные объекты на территории Сирии. Однако с учетом силового свержения руководства в этой стране около года назад у Москвы появились определенные риски. Создание дополнительных путей доставки грузов в Африку полностью отвечает интересам Москвы.

Но, к сожалению, такая картина омрачается целым рядом других обстоятельств. Не секрет, что вопрос создания российского военного объекта в Порт-Судане обсуждается не первый год. Впервые с этой идеей выступил бывший президент африканской страны Омар аль-Башир в 2017 году. Правда, тогда речь шла не о военной базе, а о пункте материально-технического обеспечения ВМФ. Однако уже в 2019 году суданский лидер был свергнут военными, а вопрос создания объекта повис в воздухе. Более того, в 2020 году США вывели Судан из списка стран – спонсоров терроризма и тем самым сняли с Хартума удушающие санкции. Что американцы потребовали взамен, остается неизвестным, но можно предположить, что вопрос о потенциальном российском присутствии также был поднят в соответствующем ключе. А уже в 2023 году в Судане началась гражданская война. Против армейского руководства выступили Силы быстрой поддержки – военизированные формирования, входящие в вооруженные силы. Боевые действия между ними продолжаются до сих пор.

Тем не менее, власти африканской страны поддерживали формальный диалог с Россией по созданию пункта материально-технического обеспечения в Порт-Судане. Своеобразную точку поставил в ноябре этого года российский посол в Судане Андрей Черновол. По его словам, “с учетом нынешнего военного конфликта движение по этому вопросу пока приостановлено”.

И теперь появляется публикация в американской The Wall Street Journal. Причем почему-то со ссылкой на источники, а не на официальное заявление. Возможно, таким образом суданские власти прощупывают почву или посылают сигналы. США они как бы говорят, что нуждаются в помощи, а если не получат, то пойдут на сближение с Россией. А России, как следует из публикации, - что здесь и сейчас им нужно дешевое оружие в обмен на базу в отдаленной перспективе.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в адрес Москвы сформулированы новые предложения, по своей сути дублирующие уже обсуждавшиеся ранее темы, по которым был достигнут определенный прогресс. Почему нужно начинать все сначала, а не вернуться к прежним наработкам – этот вопрос пока остается без ответа. Тем более дело остается всего лишь за ратификацией уже имеющихся соглашений суданским парламентом.

Как бы то ни было, перспектива получить военный объект в Судане с доступом в Красное море и вглубь Африканского континента выглядит интересной. Но для этого России нужно иметь гарантии от властей страны, что договоренности – если таковые будут достигнуты – реализуются на практике.

На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:17
Трамп: США начнут атаковать наземные объекты наркомафии в Латинской Америке
20:59
Во встрече Путина с Уиткоффом участвуют Ушаков и Дмитриев
20:45
Трамп: США больше финансово не участвуют в кризисе на Украине
20:31
Зеленский: простых решений по урегулированию конфликта не будет
20:15
Путин предупредил Европу о последствиях в случае начала войны с Россией
19:59
Каллас ждет от Армении присоединения к санкциям в отношении России
19:46
Президент РФ назвал самый радикальный ответ на пиратство Украины
19:30
Prada завершила покупку Versace у Capri
19:16
Путин отметил, что государственный долг России остается одним из самых низких в мире
18:59
АБА: самым негативным событием года в Рунете стала "схема Долиной"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения