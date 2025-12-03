Донбасс: Красноармейск освобожден

Марина Харькова, журналист, Донецк

На днях президент России Владимир Путин прибыл на один из пунктов управления Объединённой группировки войск. Глава государства запросил подробный разбор ситуации на ключевых направлениях и лично выслушал военное руководство. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские подразделения взяли под контроль Красноармейск (Покровск) в Донецкой и Волчанск в Харьковской областях. Кроме этого, Герасимов представил обновлённые данные о продвижении на других участках, где продолжаются наступательные действия. Командующие группировками «Центр» и «Восток» – Валерий Солодчук и Андрей Иванаев – добавили оперативные детали, описав обстановку в зоне ответственности своих войск. Путин работал на пункте управления до позднего вечера, уточняя отдельные моменты и сверяя картину по разным направлениям. Также он поблагодарил командиров и военнослужащих за успешную боевую работу и дал указания по обеспечению личного состава всем необходимым во время зимнего периода. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам президента, Красноармейск в ДНР является хорошим плацдармом для всех задач спецоперации.

- Этому городу придавалось и придается, и украинской стороной, и вооруженными силами России особое значение, потому что этот город является не просто большим инфраструктурным объектом, связанным целой сетью сообщений с регионом, а еще и хорошим плацдармом для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции, - сказал Путин.

Он отметил, что именно из Красноармейска российским военным удобно будет двигаться по всем направлениям, которые сочтет перспективным Генеральный штаб. Также президент заявил, что город полностью находится в руках ВС России.

Таким образом, украинский режим потерял еще один город в Донбассе, который тоже назывался «крепостью». Российским бойцам удалось сломать сопротивление противника и преодолеть сложные рубежи обороны. Теперь в центре Красноармейска (украинское название было Покровск) реет российский флаг. Продолжается зачистка украинских боевиков в окрестностях, а прячущиеся в подвалах мирные жители встречают своих освободителей с российскими шевронами. Часть из них была ранее спасена российскими бойцами – кому-то с дронов сбрасывали еду и лекарства, кого-то выводили в безопасную зону, откуда эвакуировали на мотоциклах-багги. Часть спасенных, размещенных в пунктах временного содержания, уже начала процедуру по оформлению российского паспорта. Люди очень измучены и вымотаны, многие и не надеялись, что выживут.

«Я думала, смерть уже рядом, — рассказывает жительница Красноармейска Александра Иванова, которую наши бойцы спасли вместе с мужем Никитой. — Когда жили в Покровске, украинские солдаты мародёрили, потом позиции свои оборудовали прямо в квартирах соседних домов. А про нас говорили, мол, мы шпионы и не уходим, потому что русских ждём. Спасибо нашим разведчикам. Ребята нас всех просто спасли».

Как рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников, остатки украинских формирований пытались спастись через подземные коммуникации.

«Оставшиеся боевики пытались выбраться через канализационные трубы из города и это у них не вышло. Большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах при попытке покинуть город», — указал подробности Иванников. Так случилось потому, что ВСУ бросило солдат, не дав им приказ на отход, а организованное сопротивление в городе было давно сломлено. Отмечается, что много боевиков лежит по подвалам, истекая кровью и замерзая.

Также украинское командование провалило попытки прорвать окружение Красноармейска и Димитрова. Войска, которые стояли в районе Доброполья и Шахово, последний раз получили подкрепление две с половиной недели назад и были обречены. И теперь ВСУ не удастся удержать другой соседний с Красноармейском город - Димитрово (переименован Украиной в Мирноград). Российская армия неуклонно развивает активные боевые действия, продвигаясь внутри Димитрово.

Кроме взятия Красноармейска, российская армия успешно продвигается на остальных направлениях. Военные аналитики отмечают, что за ноябрь 2025 года ВС РФ освободили порядка 700 квадратных километров территории и взяли под свой контроль 86 населенных пунктов в зоне ответственности группировок войск. Военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко считает, что украинцам не удастся заморозить фронт на тех рубежах, где находятся в данный момент наши войска. Линия боевого соприкосновения постоянно движется и это движение - не в пользу украинских боевиков. По мнению эсперта, «Если мы говорим о дальнейшем военном сценарии развития событий по Славянску в Донбассе, то здесь ключ к Славянску лежит через Красный Лиман. Без его освобождения продвижение дальше наших войск невозможно, так как здесь сконцентрирована большая украинская группировка».

После доклада российских военных президенту о начале освобождения города Гуляйполе в Запорожской области. Над Гуляйполем российские военные уже разбрасывают листовки с предложением украинским войскам сложить оружие и сдаться. Взятие под контроль господствующей высоты в том районе окончательно сломит сопротивление ВСУ. Сейчас позиции противника обрабатывают артиллерия и авиация, далее за дело возьмутся штурмовики и группы зачистки. В эти дни на запорожском направлении наши войска берут под контроль п. Степногорск и Приморское. Бои ведутся в районе Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки. Главная цель — подавление украинского укрепрайона в Орехове. Это, наряду с освобождением Гуляйполя, открывает дорогу на оккупированный войсками киевского режима областной центр — Запорожье. Кардинальное изменение обстановки на этом направлении стало прямым следствием переброски украинских резервов на другие горячие участки, такие как Красноармейск и Купянск.

В районе Гуляйполя нет тяжёлых механизированных подразделений ВСУ, как показывают мониторинговые источники. Вероятно, украинское военное командование уже не считает город стратегически важным и не планирует вкладывать силы и ресурсы в его удержание.

Армия России обходит Славянско-Краматорскую агломерацию с севера и готовит десант через Днепр на юге, сделал паническое заявление бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины украинский генерал Сергей Кривонос.

«Если в апреле этого года темпы потери нами территории составляли 4,5 километра в сутки, то сейчас – около 17 километров в сутки. Это в целом по фронту. Всё внимание сейчас приковано к Покровску и Мирнограду, но как военного меня беспокоит участок северней – Лиман, Славянск, Краматорск и Святогорск. Именно там русские собираются перерезать направление на Краматорск и блокировать этот город. На лиманском направлении есть опасность окружений некоторых наших группировок. Русские прогрызают в нашей обороне 1-2 полосы, накапливают силы, а потом выгрызают эти куски. И мы вынуждены оттуда отходить. Кроме того, из информационного поля у нас выпали Купянск и Константиновка, как и Запорожское направление. Не обращается внимание на возможность российской армии высадить десант на правый берег Днепра. Ещё одна проблема – попытки русских активизироваться на херсонском и запорожском направлении. Понимая, что ресурсов у нас дефицит, то выход российских подразделений на правый берег Днепра полностью возможен. Так как у нас эффект короткого одеяла – как бы мы ни тянули, одна сторона всегда будет мёрзнуть», – заключил он.

Украинская армия не сможет долго удерживать Гуляйполе, признал и украинский военкор Богдан Пападин. А по оценке экс-советника минобороны Украины Юрия Бутусова, Украине грозит не только полная потеря Донбасса в ближайшей перспективе, но и других регионов.

«Потеря Донбасса в течение ближайших месяцев – это реальность. Хочу сказать больше. Если не будет изменений, то мы будем говорить не только о Донбассе, но и о Запорожье и всей Запорожской области. Ситуация не просто тяжелая, она критическая. Противник прорывается от Гуляйполя и Степногорска и выйдет к Запорожью – одному из самых больших промышленных, экономических, культурных центров Украины, чьё значение просто невозможно переоценить», – тревожится он.

Когда российская армия освободит Гуляйполе, она двинется на Запорожье, до которого нет крупных населенных пунктов, за которые можно было бы зацепиться. Это приведет к стратегическому провалу и необходимости эвакуации города, заявил полковник СБУ Олег Стариков. По его мнению, займет это не более пяти месяцев.

«Это называется стратегия качелей. В чем опасность запорожского направления? В случае потери контроля над Гуляйполем до Запорожья нет укреплений, там невозможно будет удержаться и через пять месяцев противник дойдет до Запорожья. Это приведет к стратегическим последствиям. Запорожье придется эвакуировать. А этот город приближается к миллионнику, там вся промышленность», – переживал украинский полковник.

Тем временем правобережная и левобережная части города Купянск в Харьковской области тоже находятся под полным контролем российских Вооруженных сил. «Купянск состоит из двух частей - одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть - на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком», - рассказал президент РФ Владимир Путин и подчеркнул, что полный контроль обеих сторон Купянска обеспечивает стратегическое преимущество и стабильную ситуацию на этом участке зоны СВО.

Также он поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия и поручил обеспечить российских военных в зоне СВО всем необходимым с учетом начинающейся зимы.

«Ребята должны быть обеспечены всем необходимым. Не будем забывать, что подходит зимний период. Надо это иметь в виду», - сказал Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.

Путин подчеркнул, что подготовка к зиме должна быть завершена без задержек, чтобы войска сохраняли темп боевых действий и устойчивость на всех участках фронта. Спикер Кремля Дмитрий Песков уточнил, что речь идёт о полном комплекте снабжения для работы в холодный период, включая экипировку и условия размещения. Приезд Путина в штаб СВО накануне переговоров с американцами стал прямым сигналом украинскому режиму готовиться к новым ухудшениям его положения. Системный кризис там уже выходит на пиковые значения.