3 декабря 2025 / 13:29
2 декабря 2025 / 15:38
2 декабря 2025 / 14:05
2 декабря 2025 / 13:43
Экономика
Голикова: число безработных в России фактически равно количеству вакансий на рынке
3 декабря 2025 / 10:23
Голикова: число безработных в России фактически равно количеству вакансий на рынке
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Количество безработных в России составляет 1,6 млн человек, этот показатель соответствует числу вакансий на рынке труда на сегодняшний день. На это обратила внимание вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Россия входит в пятерку стран "глобальной двадцатки" с самым низким уровнем безработицы: по итогам прошлого года это было 2,5%, сегодня - 2,2%. В нашей стране сейчас занято 74,6 млн граждан. Численность безработных составляет 1,6 млн, то есть фактически равна количеству вакансий", - отметила она, выступая на Всероссийском кадровом форуме.

По словам вице-премьера, уровень вовлечения в экономику демонстрирует рост, это видно по всем возрастным группам. Среди групп 30-39 лет и 40-49 лет занятость достигла пиковых значений: 90,2% и 92,8% соответственно. Вместе с тем ключевым резервом является молодежь в возрасте 20-29 лет. 

