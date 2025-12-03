Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 декабря 2025 / 13:29
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Антироссийские санкции

Политика
Политика
В Бельгии предупредили о "вечных последствиях" изъятия российских активов
3 декабря 2025 / 10:39
В Бельгии предупредили о "вечных последствиях" изъятия российских активов
© Omer Messinger/ Getty Images/ТАСС

Россия дала понять Бельгии, что та будет "вечно" ощущать последствия в случае изъятия Европейским союзом замороженных российских активов в пользу Украины. На этом акцентировал внимание премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в интервью газете La Libre.

"Кто верит в то, что президент России Владимир Путин спокойно примет конфискацию российских активов? Москва дала нам понять, что Бельгия и я, в частности, будем "вечно" ощущать последствия этого", - указал он.

По мнению премьера, в качестве контрмер Москва может лишить Брюссель доступа к бельгийским заводам в России, а также изъять западные активы. В частности, бельгийский депозитарий Euroclear имеет в РФ активы на сумму 16 млрд евро, отметил он. Де Вевер выразил сожаление, что другие страны Европы, за исключением ФРГ, не готовы взять на себя часть рисков, которые возникнут в случае экспроприации российских активов. "Без взятия на себя части рисков другими странами ЕС, я сделаю все, чтобы и дальше блокировать это решение. Все, что в моих силах", - подчеркнул он.

Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план экспроприации российских активов под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран сообщества юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены между всеми государствами ЕС. Решение данного вопроса было отложено до саммита ЕС 18-19 декабря, а Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины в 2026-2027 годах.

Ранее ЕК оценила потребности Украины во внешней военной и финансовой помощи в €13,7 млрд в 2026-2027 гг.

