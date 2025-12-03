Фадеев считает абсолютной глупостью вырезание сцен из фильмов

На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
© Александр Щербак/ ТАСС
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал глупостью вырезать целые сцены из кинофильмов чтобы перестраховаться. Соответствующую точку зрения он изложил в интервью РБК, отвечая на вопрос как он относится к примерам, когда в прокат выходят классические фильмы с вырезанными сценами, в частности картина "О чем говорят мужчины".
"Я видел фильм, очень хорошая комедия. И мне рассказали, что оттуда повырезали чуть ли не треть. Это абсолютная глупость. Люди решили перестраховаться, повырезали оттуда все. Это глупость. Не надо ничего вырезать из этих фильмов", - указал он.
Фадеев отметил, что этих глупостей много, к примеру, "сигарету заблюрили, а дым идет".