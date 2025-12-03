La Repubblica: экс-генсека евродипслужбы Саннино освободили после допроса

На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
2 декабря 2025 / 14:05
3 декабря 2025 / 11:15
Экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино, а также Чезаре Дзегретти - третий задержанный в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза - были освобождены вместе с экс-главой дипслужбы ЕС Федерикой Могерини вскоре после задержания во вторник. Об этом информировала газета La Repubblica.
"После допроса в уголовной полиции Бельгии всем трем лицам были предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны", - приводит издание слова прокуроров.
Как отмечается, их освободили ввиду отсутствия риска, что они скроются от правосудия.