La Repubblica: экс-генсека евродипслужбы Саннино освободили после допроса

Экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино, а также Чезаре Дзегретти - третий задержанный в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза - были освобождены вместе с экс-главой дипслужбы ЕС Федерикой Могерини вскоре после задержания во вторник. Об этом информировала газета La Repubblica.

"После допроса в уголовной полиции Бельгии всем трем лицам были предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны", - приводит издание слова прокуроров.

Как отмечается, их освободили ввиду отсутствия риска, что они скроются от правосудия.