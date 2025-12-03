Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 декабря 2025 / 13:33
КОТИРОВКИ
USD
03/12
77.4631
EUR
03/12
89.8514
Новости часа
La Repubblica: экс-генсека евродипслужбы Саннино освободили после допроса Фадеев считает абсолютной глупостью вырезание сцен из фильмов
Москва
3 декабря 2025 / 13:33
Котировки
USD
03/12
77.4631
0.0000
EUR
03/12
89.8514
0.0000
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
La Repubblica: экс-генсека евродипслужбы Саннино освободили после допроса
3 декабря 2025 / 11:15
La Repubblica: экс-генсека евродипслужбы Саннино освободили после допроса
© AP Photo/ Eugene Hoshiko/ТАСС

Экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино, а также Чезаре Дзегретти - третий задержанный в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Евросоюза - были освобождены вместе с экс-главой дипслужбы ЕС Федерикой Могерини вскоре после задержания во вторник. Об этом информировала газета La Repubblica.

"После допроса в уголовной полиции Бельгии всем трем лицам были предъявлены обвинения. Они касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и разглашения профессиональной тайны", - приводит издание слова прокуроров.

Как отмечается, их освободили ввиду отсутствия риска, что они скроются от правосудия.   

На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
11:15
La Repubblica: экс-генсека евродипслужбы Саннино освободили после допроса
10:59
Фадеев считает абсолютной глупостью вырезание сцен из фильмов
10:39
В Бельгии предупредили о "вечных последствиях" изъятия российских активов
10:23
Голикова: число безработных в России фактически равно количеству вакансий на рынке
21:17
Трамп: США начнут атаковать наземные объекты наркомафии в Латинской Америке
20:59
Во встрече Путина с Уиткоффом участвуют Ушаков и Дмитриев
20:45
Трамп: США больше финансово не участвуют в кризисе на Украине
20:31
Зеленский: простых решений по урегулированию конфликта не будет
20:15
Путин предупредил Европу о последствиях в случае начала войны с Россией
19:59
Каллас ждет от Армении присоединения к санкциям в отношении России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения