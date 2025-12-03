Рютте: государства НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на €4 млрд

Государства НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на €4 млрд, до конца текущего года эта цифра вырастет до €5 млрд, в 2026 году должна ежемесячно составлять около €1 млрд. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по прибытии в Брюссель на встречу глав МИД стран военного блока.

"Страны НАТО уже закупили в рамках инициативы PURL оружия для Украины на €4 млрд, до конца года мы рассчитываем, что будет €5 млрд. Это, прежде всего, боеприпасы, особенно для ПВО", - сказал он, отметив, что в 2026 году эти закупки должны быть на уровне €1 млрд в месяц.