3 декабря 2025 / 15:01
Российские ВС освободили Червоное в Запорожской области В России начался основной срок сдачи итогового сочинения
2 декабря 2025 / 15:38
2 декабря 2025 / 14:05
Рютте: государства НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на €4 млрд
3 декабря 2025 / 11:40
Рютте: государства НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на €4 млрд
© AP/ Armin Durgut/ТАСС

Государства НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на €4 млрд, до конца текущего года эта цифра вырастет до €5 млрд, в 2026 году должна ежемесячно составлять около €1 млрд. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по прибытии в Брюссель на встречу глав МИД стран военного блока.

"Страны НАТО уже закупили в рамках инициативы PURL оружия для Украины на €4 млрд, до конца года мы рассчитываем, что будет €5 млрд. Это, прежде всего, боеприпасы, особенно для ПВО", - сказал он, отметив, что в 2026 году эти закупки должны быть на уровне €1 млрд в месяц. 

