Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 3 декабря отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 1,03% и торговались на уровне 2 639,75 и 1 073,52 пункта соответственно. Курс юаня рос на 8,45 копейки и находился на отметке в 11,044 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 635,12 пункта (-1,2%), индекс РТС составлял 1 071,63 пункта (-1,2%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост до 11,019 рубля (+5,9 копейки).