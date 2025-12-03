Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 декабря 2025 / 15:01
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Политика
Политика
АВС: США отменили церемонию натурализации в отношении граждан 19 стран
3 декабря 2025 / 12:15
АВС: США отменили церемонию натурализации в отношении граждан 19 стран
© David Ryder/ Getty Images/ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа отменила все намеченные церемонии натурализации для граждан 19 стран. Об этом со ссылкой на осведомленные источники информировал телеканал АВС.

Эта церемония, на которой дается присяга на верность Соединенным Штатам, является последним шагом в получении американского гражданства. Вместе с тем для граждан указанных стран были отменены все запланированные собеседования по допуску к процедуре натурализации. По данным АВС, вероятно, речь идет о гражданах Афганистана, Бурунди, Венесуэлы, Гаити, Ирана, Йемена, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Того, Туркмении, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи.

Некоторое время назад газета The New York Times со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США писала о том, что американские власти прекратили рассмотрение иммиграционных запросов граждан упомянутых выше 19 стран, представителям которых ранее был закрыт въезд в США.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм предложила ввести полный запрет на въезд в страну для тех государств, чьи граждане чаще других представляют угрозу национальной безопасности. Эти и другие подобные меры необходимы и для усиления проверки лиц, уже находящихся в стране, добавили в ведомстве.

Эти шаги последовали после того, как 26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии США около сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Нападавший и два гвардейца получили ранения. Позднее одна из военнослужащих скончалась.

Согласно информации властей, подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема союзников после вывода американских войск из страны. 

