Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по урегулированию на Украине

Госсекретарь Марко Рубио назвал главным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

"То, из-за чего они буквально сегодня спорят, - это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются под контролем Киева. Мы пытались выяснить, и на мой взгляд, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее", - отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Во вторник президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа. Центральной темой переговоров стало урегулирование на Украине. Общение продолжалось около пяти часов.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к мирному плану Вашингтона.