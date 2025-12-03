Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 декабря 2025 / 15:01
КОТИРОВКИ
USD
03/12
77.4631
EUR
03/12
89.8514
Новости часа
Российские ВС освободили Червоное в Запорожской области В России начался основной срок сдачи итогового сочинения
Москва
3 декабря 2025 / 15:01
Котировки
USD
03/12
77.4631
0.0000
EUR
03/12
89.8514
0.0000
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Переговоры по Украине
Политика
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по урегулированию на Украине
3 декабря 2025 / 12:30
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по урегулированию на Украине
© Mandel Ngan/ Pool Photo via AP/ТАСС

Госсекретарь Марко Рубио назвал главным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

"То, из-за чего они буквально сегодня спорят, - это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются под контролем Киева. Мы пытались выяснить, и на мой взгляд, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее", - отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Во вторник президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа. Центральной темой переговоров стало урегулирование на Украине. Общение продолжалось около пяти часов.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к мирному плану Вашингтона. 

На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:59
Российские ВС освободили Червоное в Запорожской области
12:46
В России начался основной срок сдачи итогового сочинения
12:30
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по урегулированию на Украине
12:15
АВС: США отменили церемонию натурализации в отношении граждан 19 стран
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:40
Рютте: государства НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на €4 млрд
11:19
La Repubblica: экс-генсека евродипслужбы Саннино освободили после допроса
10:59
Фадеев считает абсолютной глупостью вырезание сцен из фильмов
10:39
В Бельгии предупредили о "вечных последствиях" изъятия российских активов
10:23
Голикова: число безработных в России фактически равно количеству вакансий на рынке
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения