Российские ВС освободили Червоное в Запорожской области В России начался основной срок сдачи итогового сочинения
2 декабря 2025 / 15:38
2 декабря 2025 / 14:05
2 декабря 2025 / 13:43
Общество
В России начался основной срок сдачи итогового сочинения
3 декабря 2025 / 12:46
В России начался основной срок сдачи итогового сочинения
© Валерий Матыцин/ ТАСС

Основной срок сдачи итогового сочинения в 2025 году открылся 3 декабря. Для выпускников 11-х классов успешное написание итогового сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Написать итоговое сочинение по желанию могут также выпускники прошлых лет для предоставления результатов в вуз. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе писать итоговое изложение.

Итоговое сочинение началось в 10:00 по местному времени. Продолжительность его написания - 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Рекомендуемый объем итогового сочинения - от 350 слов, но не менее 250 слов, итогового изложения - от 200 слов, но не менее 150 слов. Участники итогового сочинения могут пользоваться орфографическим словарем, итогового изложения - орфографическим и толковым словарями.

При этом участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Сочинение (изложение) оценивается по системе "зачет" или "незачет". Обучающиеся с "незачетом" смогут принять повторное участие в сочинении в дополнительные сроки - 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что итоговое сочинение в основной срок 3 декабря напишут около 679 тыс. выпускников. Кроме того, в текущем году 7,5 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью напишут итоговое изложение. 

