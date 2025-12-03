На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Безопасность
Российские ВС освободили Червоное в Запорожской области
3 декабря 2025 / 12:59
© Александр Река/ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.