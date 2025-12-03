Российские ВС освободили Червоное в Запорожской области

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.