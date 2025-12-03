Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 декабря 2025 / 16:32
КОТИРОВКИ
USD
03/12
77.4631
EUR
03/12
89.8514
Новости часа
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Москва
3 декабря 2025 / 16:32
Котировки
USD
03/12
77.4631
0.0000
EUR
03/12
89.8514
0.0000
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Маск полагает, что белое население планеты под угрозой исчезновения
3 декабря 2025 / 13:16
Маск полагает, что белое население планеты под угрозой исчезновения
© AP Photo/ Matt Rourke/ТАСС

Американский миллиардер Илон Маск высказал мнение, что белое население Земли находится под угрозой вымирания из-за нынешних демографических трендов.

"Если сегодняшние тенденции сохранятся, то белые превратятся из небольшого меньшинства мирового населения в практически вымершее!" - указал он в соцсети X. Так бизнесмен отреагировал на публикацию, в которой говорилось, что численность белого населения по всей планете стремительно сокращается.

Ранее Маск отмечал, что никогда не согласится на работу своего интернет-сервиса Starlink в ЮАР, где согласно законодательству 30% бизнеса должны быть переданы чернокожим предпринимателям.

Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
14:30
SCMP: число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге достигло 159
14:15
Котяков выделил самые экономически востребованные специальности в России
13:59
В США откроют несовершеннолетним накопительные "счета Трампа" с $1 тыс.
13:44
Навроцкий считает, что Зеленский должен проявить благодарность к полякам за помощь
13:30
Ушаков заявил, что контакты между РФ и США будут продолжены
13:16
Маск полагает, что белое население планеты под угрозой исчезновения
12:59
Российские ВС освободили Червоное в Запорожской области
12:46
В России начался основной срок сдачи итогового сочинения
12:30
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по урегулированию на Украине
12:15
АВС: США отменили церемонию натурализации в отношении граждан 19 стран
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения