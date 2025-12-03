Маск полагает, что белое население планеты под угрозой исчезновения

Американский миллиардер Илон Маск высказал мнение, что белое население Земли находится под угрозой вымирания из-за нынешних демографических трендов.

"Если сегодняшние тенденции сохранятся, то белые превратятся из небольшого меньшинства мирового населения в практически вымершее!" - указал он в соцсети X. Так бизнесмен отреагировал на публикацию, в которой говорилось, что численность белого населения по всей планете стремительно сокращается.

Ранее Маск отмечал, что никогда не согласится на работу своего интернет-сервиса Starlink в ЮАР, где согласно законодательству 30% бизнеса должны быть переданы чернокожим предпринимателям.