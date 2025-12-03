Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Ушаков заявил, что контакты между РФ и США будут продолжены
3 декабря 2025 / 13:30
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС
Взаимодействие между Россией и США на уровне представителей и помощников будет продолжено. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга по итогам переговоров со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.
"Договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей будут продолжены контакты с американцами", - сказал представитель Кремля, уточнив, что контакты будут продолжены с Уиткоффом и предпринимателем, инвестором, основателем компании Affinity Партнеры Джаредом Кушнером.