Ушаков заявил, что контакты между РФ и США будут продолжены

Взаимодействие между Россией и США на уровне представителей и помощников будет продолжено. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга по итогам переговоров со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

"Договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей будут продолжены контакты с американцами", - сказал представитель Кремля, уточнив, что контакты будут продолжены с Уиткоффом и предпринимателем, инвестором, основателем компании Affinity Партнеры Джаредом Кушнером.