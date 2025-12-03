Навроцкий считает, что Зеленский должен проявить благодарность к полякам за помощь

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Владимир Зеленский должен проявить благодарность к полякам за оказанную помощь в ходе российско-украинского конфликта.

"Я последовательно добиваюсь симметрии в отношениях между Польшей и Украиной", - сказал он в ходе пресс-конференции в международном аэропорту Жешув-Ясенки, которую транслировала его канцелярия в соцсетях.

"Если мы посмотрим, насколько большие усилия совершил польский народ для помощи Украине, то мы вправе рассчитывать на то, что президент Зеленский отдаст дань уважения этим усилиям, будет открытым к предложениям польского государства, выразит благодарность польским военным и гражданам", - отметил Навроцкий. "Я надеюсь, что президент Зеленский навестит меня в Варшаве, и у нас будет возможность поговорить об этом", - указал он.

Ранее Навроцкий не раз критиковал Зеленского за отсутствие благодарности Польше за ее помощь и неготовность решать важные для Варшавы вопросы исторической памяти, в том числе связанные с эксгумацией жертв Волынской резни.