Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
В США откроют несовершеннолетним накопительные "счета Трампа" с $1 тыс.
3 декабря 2025 / 13:59
В США откроют несовершеннолетним накопительные "счета Трампа" с $1 тыс.
© Chip Somodevilla/ Getty Images/ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа намерена открыть несовершеннолетним гражданам страны накопительные инвестиционные счета с $1 тыс. Как заявил в ходе презентации инициативы в Белом доме американский лидер Дональд Трамп, это позволит детям из малоимущих семей получить собственные сбережения к совершеннолетию.

По его словам, Минфин перечислит $1 тыс. на счета всех детей, рожденных с 2025 по 2028 год, родители или опекуны которых подадут заявку на участие в программе. "Счета Трампа" станут доступными 4 июля 2026 года - в день 250-летия Соединенных Штатов.

Так, с июля следующего года родители, члены семьи и близкие, а также благотворительные организации смогут перечислять средства на эти инвестиционные счета. Аналогичные пожертвования смогут делать работодатели родителей. Эти средства будут реинвестироваться в ценные бумаги фондов, отслеживающих входящие в ключевые биржевые индексы компании.

При этом обладатели "счетов Трампа" не смогут использовать хранящиеся там накопления до 18 лет.

Согласно оценке Минфина, если счета ежегодно будут пополнять на максимально возможную сумму в $5 тыс., то к 18 годам сумма накоплений на счете может достичь от $191,5 до $676,4 тыс. Если же владелец счета не будет тратить эти накопления до 28 лет, то его накопления могут составить от $600 тыс. до $1,9 млн. 

