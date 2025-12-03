Администрация президента США Дональда Трампа намерена открыть несовершеннолетним гражданам страны накопительные инвестиционные счета с $1 тыс. Как заявил в ходе презентации инициативы в Белом доме американский лидер Дональд Трамп, это позволит детям из малоимущих семей получить собственные сбережения к совершеннолетию.

По его словам, Минфин перечислит $1 тыс. на счета всех детей, рожденных с 2025 по 2028 год, родители или опекуны которых подадут заявку на участие в программе. "Счета Трампа" станут доступными 4 июля 2026 года - в день 250-летия Соединенных Штатов.

Так, с июля следующего года родители, члены семьи и близкие, а также благотворительные организации смогут перечислять средства на эти инвестиционные счета. Аналогичные пожертвования смогут делать работодатели родителей. Эти средства будут реинвестироваться в ценные бумаги фондов, отслеживающих входящие в ключевые биржевые индексы компании.

При этом обладатели "счетов Трампа" не смогут использовать хранящиеся там накопления до 18 лет.

Согласно оценке Минфина, если счета ежегодно будут пополнять на максимально возможную сумму в $5 тыс., то к 18 годам сумма накоплений на счете может достичь от $191,5 до $676,4 тыс. Если же владелец счета не будет тратить эти накопления до 28 лет, то его накопления могут составить от $600 тыс. до $1,9 млн.