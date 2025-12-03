Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 декабря 2025 / 16:33
КОТИРОВКИ
USD
03/12
77.4631
EUR
03/12
89.8514
Новости часа
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Москва
3 декабря 2025 / 16:33
Котировки
USD
03/12
77.4631
0.0000
EUR
03/12
89.8514
0.0000
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Политика / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Политика
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
Завершение украинского кризиса в этом году ожидать все-таки не стоит. На следующий год – может быть. Главнокомандующий приказал обеспечить войска всем необходимым в зимний период, соответственно, наступление будет продолжено. Быстрого решения конфликта на Украине нет. Дональду Трампу, как президенту США и лидеру коллективного Запада, приходится признавать психологически трудную вещь: нанести поражение России не удалось. А, когда поражения нет, тебе приходится считаться с тем, кого ты не смог победить. Вокруг этого и будут идти разговоры. И это будет непросто для Трампа, но еще сложнее для европейских лидеров. За что европейцы, которые так мечтали о победе над Россией, уничтожили столько людей, уничтожили свою промышленность, понизили уровень жизни в своих странах? Эти вопросы для европейских элит гораздо важнее того, чтобы на Украине настал мир. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
14:30
SCMP: число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге достигло 159
14:15
Котяков выделил самые экономически востребованные специальности в России
13:59
В США откроют несовершеннолетним накопительные "счета Трампа" с $1 тыс.
13:44
Навроцкий считает, что Зеленский должен проявить благодарность к полякам за помощь
13:30
Ушаков заявил, что контакты между РФ и США будут продолжены
13:16
Маск полагает, что белое население планеты под угрозой исчезновения
12:59
Российские ВС освободили Червоное в Запорожской области
12:46
В России начался основной срок сдачи итогового сочинения
12:30
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по урегулированию на Украине
12:15
АВС: США отменили церемонию натурализации в отношении граждан 19 стран
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения