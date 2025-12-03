Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение

Завершение украинского кризиса в этом году ожидать все-таки не стоит. На следующий год – может быть. Главнокомандующий приказал обеспечить войска всем необходимым в зимний период, соответственно, наступление будет продолжено. Быстрого решения конфликта на Украине нет. Дональду Трампу, как президенту США и лидеру коллективного Запада, приходится признавать психологически трудную вещь: нанести поражение России не удалось. А, когда поражения нет, тебе приходится считаться с тем, кого ты не смог победить. Вокруг этого и будут идти разговоры. И это будет непросто для Трампа, но еще сложнее для европейских лидеров. За что европейцы, которые так мечтали о победе над Россией, уничтожили столько людей, уничтожили свою промышленность, понизили уровень жизни в своих странах? Эти вопросы для европейских элит гораздо важнее того, чтобы на Украине настал мир. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.