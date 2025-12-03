Котяков выделил самые экономически востребованные специальности в России

Самыми востребованными специальностями в России с точки зрения экономики являются медсестры, фельдшеры, механики и слесари. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на Всероссийском кадровом форуме.

"Самыми востребованными специальностями в стране с точки зрения запроса экономики являются медсестры, фельдшеры, акушеры, сегодня очень высокие показатели по возрасту среди этих сотрудников. Также востребованы экономикой электромеханики, электромонтеры, автомеханики, наладчики, механики, слесари, операторы станков и промышленных установок. Самая востребованная профессиональная группа - квалифицированные рабочие. В ближайшие семь лет необходимо будет дополнительно привлечь свыше 1,7 млн таких специалистов", - указал он.

Вместе с тем Котяков отметил, что растет потребность в специалистах с высшим образованием. По его словам, на горизонте семи лет этот показатель составит 35% от общей потребности в сотрудниках. При этом самый большой запрос на специалистов с высшим образованием - в системе образования и здравоохранения, спрос в них в совокупности составляет 1,3 млн человек в горизонте семи лет. Кроме того, рост производительности труда и развитие информационных технологий увеличивают потребность в высококвалифицированных специалистах в таких отраслях, как сельское хозяйство, торговля, логистика, добавил министр.