Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 декабря 2025 / 16:33
КОТИРОВКИ
USD
03/12
77.4631
EUR
03/12
89.8514
Новости часа
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Москва
3 декабря 2025 / 16:33
Котировки
USD
03/12
77.4631
0.0000
EUR
03/12
89.8514
0.0000
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Котяков выделил самые экономически востребованные специальности в России
3 декабря 2025 / 14:15
Котяков выделил самые экономически востребованные специальности в России
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Самыми востребованными специальностями в России с точки зрения экономики являются медсестры, фельдшеры, механики и слесари. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на Всероссийском кадровом форуме.

"Самыми востребованными специальностями в стране с точки зрения запроса экономики являются медсестры, фельдшеры, акушеры, сегодня очень высокие показатели по возрасту среди этих сотрудников. Также востребованы экономикой электромеханики, электромонтеры, автомеханики, наладчики, механики, слесари, операторы станков и промышленных установок. Самая востребованная профессиональная группа - квалифицированные рабочие. В ближайшие семь лет необходимо будет дополнительно привлечь свыше 1,7 млн таких специалистов", - указал он.

Вместе с тем Котяков отметил, что растет потребность в специалистах с высшим образованием. По его словам, на горизонте семи лет этот показатель составит 35% от общей потребности в сотрудниках. При этом самый большой запрос на специалистов с высшим образованием - в системе образования и здравоохранения, спрос в них в совокупности составляет 1,3 млн человек в горизонте семи лет. Кроме того, рост производительности труда и развитие информационных технологий увеличивают потребность в высококвалифицированных специалистах в таких отраслях, как сельское хозяйство, торговля, логистика, добавил министр.

Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
14:30
SCMP: число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге достигло 159
14:15
Котяков выделил самые экономически востребованные специальности в России
13:59
В США откроют несовершеннолетним накопительные "счета Трампа" с $1 тыс.
13:44
Навроцкий считает, что Зеленский должен проявить благодарность к полякам за помощь
13:30
Ушаков заявил, что контакты между РФ и США будут продолжены
13:16
Маск полагает, что белое население планеты под угрозой исчезновения
12:59
Российские ВС освободили Червоное в Запорожской области
12:46
В России начался основной срок сдачи итогового сочинения
12:30
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по урегулированию на Украине
12:15
АВС: США отменили церемонию натурализации в отношении граждан 19 стран
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения