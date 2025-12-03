Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 декабря 2025 / 16:33
КОТИРОВКИ
USD
03/12
77.4631
EUR
03/12
89.8514
Новости часа
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Москва
3 декабря 2025 / 16:33
Котировки
USD
03/12
77.4631
0.0000
EUR
03/12
89.8514
0.0000
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Переговоры России и США по Украине: результаты зависят от дипломатии в ситуации «на земле»
Эксперты комментируют итоги переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
3 декабря 2025 / 15:57
Переговоры России и США по Украине: результаты зависят от дипломатии в ситуации «на земле»

Встреча в Кремле президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

По словам Ушакова, встреча продолжалась пять часов: «То есть была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Рассматривались несколько вариантов плана по урегулированию на Украине: «Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву».

В то же время, как подчеркнул Ушаков, «Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали саму суть того, что заложено в эти американские документы».

По словам помощника президента, компромиссного варианта плана по Украине пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят. На встрече поднимался территориальный вопрос.

РФ и США по итогам встречи в Кремле не стали дальше друг от друга по вопросу украинского урегулирования. «Не дальше, это точно. Но предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, контакты будут продолжены», - заключил Ушаков.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя итоги встречи, отметил, что «с одной стороны, никаких конкретных результатов вчерашних переговоров нет, также, как и результатов переговоров между американской и украинской сторонами в Майами. Но, с другой стороны, в отличии от встречи в Майами, когда украинцы приехали к американцам и встречались в каком-то заштатном клубе без присутствия и приветственного слова Трампа, здесь американцы приехали к нам, к Путину и встречались они в Кремле.  Да конкретных результатов сейчас и не может быть потому, что очевидно, что переговоры будут длительными, трудными и скорее всего, будут выглядеть еще одним этапом противоборства. Но это переговоры в Кремле выглядят для нас лучше, к нам приехали и пытались уговаривать на какие-то условия, в отличии от тех заявлений, что звучали раньше - что экономика России разрушена, что Россию нужно добить военным путем, что никаких связей с ней, полный бойкот и т. д. Очевидно, что результаты переговоров будут не скоро. И они будут результатом не только дипломатии, но и военного противостояния».  

В свою очередь генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также считает, что «итогов переговоров мы не знаем. Но сам факт того, что в Москве прошли переговоры по разрешению украинского кризиса с американской делегацией - это положительный факт.  Я сравнил бы эти переговоры с достижениями в науке. Говорят, в науке легких и коротких путей не бывает, но любое движение вперед ведет к цели. Сейчас мы наблюдаем то же самое. Вопрос разрешения украинского кризиса более чем сложный и решить его очень трудно, но сам факт того, что переговоры ведутся, позволяют предполагать, что не будет хотя бы эскалации войны».

Эксперт подчеркнул, что «каждая сторона видит итоговые соглашения по-своему и стоит на своих позициях, и любой договор в итоге будет компромиссом. Но компромисс не устойчив, и нет уверенности, что, через какое-то время он будет работать. Скорее всего, это будет какой-то территориальный обмен, однако пределы этого обмена сейчас трудно представить. Кроме того, Украина не должна входить в НАТО. Но чем дольше будут тянуться переговоры, тем больше вопросов будет решено на поле боя. Если переговоры будут идти, пока мы не дойдем до Львова, то и территории, которые будут обсуждаться, будут те, которые России достанутся на тот момент».

 

Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
14:30
SCMP: число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге достигло 159
14:15
Котяков выделил самые экономически востребованные специальности в России
13:59
В США откроют несовершеннолетним накопительные "счета Трампа" с $1 тыс.
13:44
Навроцкий считает, что Зеленский должен проявить благодарность к полякам за помощь
13:30
Ушаков заявил, что контакты между РФ и США будут продолжены
13:16
Маск полагает, что белое население планеты под угрозой исчезновения
12:59
Российские ВС освободили Червоное в Запорожской области
12:46
В России начался основной срок сдачи итогового сочинения
12:30
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по урегулированию на Украине
12:15
АВС: США отменили церемонию натурализации в отношении граждан 19 стран
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения