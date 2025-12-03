Переговоры России и США по Украине: результаты зависят от дипломатии в ситуации «на земле»

Встреча в Кремле президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

По словам Ушакова, встреча продолжалась пять часов: «То есть была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Рассматривались несколько вариантов плана по урегулированию на Украине: «Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву».

В то же время, как подчеркнул Ушаков, «Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали саму суть того, что заложено в эти американские документы».

По словам помощника президента, компромиссного варианта плана по Украине пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят. На встрече поднимался территориальный вопрос.

РФ и США по итогам встречи в Кремле не стали дальше друг от друга по вопросу украинского урегулирования. «Не дальше, это точно. Но предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, контакты будут продолжены», - заключил Ушаков.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя итоги встречи, отметил, что «с одной стороны, никаких конкретных результатов вчерашних переговоров нет, также, как и результатов переговоров между американской и украинской сторонами в Майами. Но, с другой стороны, в отличии от встречи в Майами, когда украинцы приехали к американцам и встречались в каком-то заштатном клубе без присутствия и приветственного слова Трампа, здесь американцы приехали к нам, к Путину и встречались они в Кремле. Да конкретных результатов сейчас и не может быть потому, что очевидно, что переговоры будут длительными, трудными и скорее всего, будут выглядеть еще одним этапом противоборства. Но это переговоры в Кремле выглядят для нас лучше, к нам приехали и пытались уговаривать на какие-то условия, в отличии от тех заявлений, что звучали раньше - что экономика России разрушена, что Россию нужно добить военным путем, что никаких связей с ней, полный бойкот и т. д. Очевидно, что результаты переговоров будут не скоро. И они будут результатом не только дипломатии, но и военного противостояния».

В свою очередь генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также считает, что «итогов переговоров мы не знаем. Но сам факт того, что в Москве прошли переговоры по разрешению украинского кризиса с американской делегацией - это положительный факт. Я сравнил бы эти переговоры с достижениями в науке. Говорят, в науке легких и коротких путей не бывает, но любое движение вперед ведет к цели. Сейчас мы наблюдаем то же самое. Вопрос разрешения украинского кризиса более чем сложный и решить его очень трудно, но сам факт того, что переговоры ведутся, позволяют предполагать, что не будет хотя бы эскалации войны».

Эксперт подчеркнул, что «каждая сторона видит итоговые соглашения по-своему и стоит на своих позициях, и любой договор в итоге будет компромиссом. Но компромисс не устойчив, и нет уверенности, что, через какое-то время он будет работать. Скорее всего, это будет какой-то территориальный обмен, однако пределы этого обмена сейчас трудно представить. Кроме того, Украина не должна входить в НАТО. Но чем дольше будут тянуться переговоры, тем больше вопросов будет решено на поле боя. Если переговоры будут идти, пока мы не дойдем до Львова, то и территории, которые будут обсуждаться, будут те, которые России достанутся на тот момент».