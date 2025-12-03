Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу

Важно, что встреча Путина с посланниками Трампа состоялась. При том давлении, которое оказывается на американского президента и, в частности, в атаках на Уиткоффа, представители США все-таки приехали в Кремль. Встреча с Путиным продолжалась пять часов. Это важная вещь, свидетельствующая о том, что был диалог, были обсуждения. В результате Путин не только передал с посланниками сердечный привет Трампу, но и ряд конкретных предложений по взаимодействию. Сейчас можно говорить о том, что переговоры между Россией и США по кризису на Украине перешли в решающую фазу. Стало понятно, какие противоречия между сторонами предстоит решить. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.