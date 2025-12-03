Уиткофф в Москве, Могерини под следствием

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Во вторник европейские СМИ опубликовали новость, тянущую на сенсацию и способную стать своего рода юридическим прецедентом. Бывшую главу евродипломатии и вице-президента Федерику Могерини задержали в Брюсселе по делу о мошенничестве в престижном колледже, обучающем европейских дипломатов. Также был задержан экс-генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино и директор одного из офисов Колледжа Европы Чезаре Дзегретти. Затем, правда, всех фигурантов отпустили – следствие сочло, что в бега они не ударятся.

Европейская прокуратура сообщила о проведении обысков в дипломатической службе ЕС и в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге, которым сейчас руководит Могерини. Следствие проверяет возможное мошенничество при использовании евросоюзовских средств. Речь идет о нарушениях при передаче Европейской службой внешних связей финансирования престижной девятимесячной программе подготовки будущих дипломатов Старого Света в Колледже Европы в 2021–2022 годах.

Следственная формулировка - «мошенничество при заключении государственных контрактов, коррупцию, конфликт интересов и нарушение профессиональной тайны». Сейчас компетентные лица пытаются установить, «были ли Колледж Европы или его представители заранее проинформированы о критериях отбора» в рамках тендера, объявленного дипломатической службой ЕС для студенческой программы.

Прецедент же заключается в том, что ранее высшие еврочиновники в процессе своей деятельности были фактически неподсудны, ведь, совершая преступления, они делали это вроде как во всем ЕС сразу, а не в отдельно взятой стране, созданная же недавно Европейская прокуратура ограничена в полномочиях и может предъявлять обвинения только по экономическим преступлениям и лишь в национальных судах, так как общеевропейского уголовного суда не существует.

По этой причине, в частности, было прекращено коррупционное дело Урсулы фон дер Ляйен по факту неконкурентной закупки вакцин на 35 миллиардов евро в компании Pfizer, где одним из руководителей был ее муж. Европрокуратура заявила, что не может выдвинуть обвинение вне зоны своей юрисдикции, а когда на фрау Урсулу подали в бельгийский суд, прокуратура заявила, что обвинения должны быть сняты, так как национальный суд не может принимать решения по работе руководства ЕС.

Западные СМИ пишут о том, что следующими подозреваемыми могут стать другие европейские топ-управленцы, такие как Жозеп Боррель и Кая Каллас. Вряд ли может чувствовать себя спокойно и все та же фон дер Ляйен. СМИ (в частности, Politico) полагают, что «могеринигейт» обострит и без того непростые отношения между Каллас и фон дер Ляйен, которые будут валить друг на друга вину за коррупцию в дипломатических и околодипломатических структурах ЕС.

Более того, в разворачивающихся событиях наблюдатели видят волю противников евроглобалистских структур и стоящего за ними Трампа. Раньше сами евроглобалисты и находящиеся под их влиянием правительства и элиты использовали обвинения в коррупции против европейских трампистов и условных трампистов – например, против Марин Ле Пен. Теперь, видимо, наступило время намека, что в эту игру можно играть вдвоем. Цель – принудить Европу к большей покорности (в том числе и на тему сближения программ по украинскому вопросу) по аналоги с украинским «миндичгейтом».

Именно в этот день в Москву отправился спецпредставитель американского президента Стив Уиткоффа для очередного раунда согласования мирного плана, который, не соответствуя плану Путина от июня-2024, еще больше не устраивает киевский режим и Европу. Компанию ему составил зять и советник Трампа Джаред Кушнер, уже участвовавший в воскресных переговорах с украинскими представителями. Видимо, его задача «балансировать» Уиткоффа, считающегося чересчур лояльным к России.

Сам Уиткофф был в Москве за этот год уже несколько раз, и его в Первопрестольной вряд ли можно чем-то удивить в политическом плане, поэтому на сей раз в центре внимания оказалось меню его трапезы перед переговорами. Особенно гостю понравились уральские пирожки-посикунчики. Основная версия происхождения из названия – когда пирожки надкусывают, из них «сикает» (брызгает) бульон.

На переговорах же особых брызг не случилось – во всяком случае, в публичную сферу они не попали. Об этом можно судить по развернутому, но сдержанному комментарию помощника российского президента Юрия Ушакова, из которого следует: Россия получила еще четыре документа помимо изначального американского плана, компромиссного варианта пока не найдено, но некоторые американские наработки можно обсуждать, встреча дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса, обсуждалась суть плана США по урегулированию, а не конкретные предложения, и по итогам разговора «стороны не стали дальше друг от друга». Почти так же сказал и кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков – Путин заокеанскую «дорожную карту» не отверг, «прямой обмен мнениями между РФ и США по мирному плану состоялся вчера впервые, что-то было принято, что-то отмечено как неприемлемое».

Мировые издания также констатируют, что склонить Москву к плану Трампа во всей его полноте удалось пока не в сильно большей степени, чем Киев. Reuters пишет: «Россия и США не достигли компромисса по возможному мирному соглашению, которое положило бы конец войне в Украине, после пятичасовой встречи в Кремле между президентом Владимиром Путиным и высокопоставленными представителями Дональда Трампа, сообщил Кремль в среду». Bloomberg соглашается: «Кремль заявил, что Владимир Путин провёл «очень полезные» переговоры с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, хотя сторонам не удалось прийти к соглашению по плану прекращения войны России на Украине». The New York Times вторит: «Путин почти пять часов встречался с Уиткоффом и Кушнером. По словам помощника президента Владимира Путина, стороны не пришли к каким-либо конкретным компромиссам, в то время как США продвигают план по прекращению войны на Украине».

Американская сторона еще меньше склонна распространяться о результатах (это, кстати, неудивительно, ведь и Ушаков, и Песков говорят о едва не главной двусторонней договоренности – поменьше говорить о других договоренностях). При дефиците подробностей журналисты склонны ориентироваться на косвенные приметы. Корреспондент Financial Times пишет о разнице внешнего вида Уиткоффа на переговорах с Россией и Украиной: «Уиткофф, сидя напротив украинцев в Майами: небритый и неопрятный. Серьезный, избегает зрительного контакта и не улыбается. Стив Уиткофф, сидя напротив Путина: широко улыбается, выбрит начисто, внимательный».

Еще один косвенный, но красноречивый признак настроений американцы – то, что после Москвы Уиткофф и Кушнер не стали встречаться в Европе с Зеленским, хотя изначально не планировали. Прямо ни о чем не говорит, но достойно внимания не меньше, чем совпадение российско-американской встречи и дела Могерини.