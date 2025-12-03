SCMP: число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге достигло 159

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге достигло 159 после того, как поисково-спасательные команды нашли тела еще трех жертв. Об этом со ссылкой на полицию мегаполиса информировала газета South China Morning Post.

Ранее стало известно о 156 погибших в результате ЧП.

Уточняется, что 37 пострадавших остаются в больнице, состояние четверых оценивается как критическое.

Пожар начался 26 ноября в комплексе из восьми жилых высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. Пламя распространялось по строительным сеткам и бамбуковым лесам, размещенным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе порядка 2 тыс. квартир, там жило около 4 тыс. человек.

За всю историю города нынешний пожар стал самым смертоносным в жилом здании. До этого самым большим по числу жертв возгорания в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, при котором погиб 41 человек и 81 пострадал.