Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Общество
Общество
SCMP: число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге достигло 159
3 декабря 2025 / 14:30
SCMP: число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге достигло 159
© Hou Yu/ China News Service/ VCG via Getty Images/ТАСС

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге достигло 159 после того, как поисково-спасательные команды нашли тела еще трех жертв. Об этом со ссылкой на полицию мегаполиса информировала газета South China Morning Post.

Ранее стало известно о 156 погибших в результате ЧП.

Уточняется, что 37 пострадавших остаются в больнице, состояние четверых оценивается как критическое. 

Пожар начался 26 ноября в комплексе из восьми жилых высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. Пламя распространялось по строительным сеткам и бамбуковым лесам, размещенным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе порядка 2 тыс. квартир, там жило около 4 тыс. человек. 

За всю историю города нынешний пожар стал самым смертоносным в жилом здании. До этого самым большим по числу жертв возгорания в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, при котором погиб 41 человек и 81 пострадал.

