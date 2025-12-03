Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 декабря 2025 / 18:04
КОТИРОВКИ
USD
03/12
77.4631
EUR
03/12
89.8514
Новости часа
Медведев оценил коррупционный скандал с участием Могерини Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Москва
3 декабря 2025 / 18:04
Котировки
USD
03/12
77.4631
0.0000
EUR
03/12
89.8514
0.0000
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Экономика / Евразийский союз / Политика и религия
Экономика
Премьер Армении назвал причину бедности в стране
3 декабря 2025 / 14:43
Премьер Армении назвал причину бедности в стране
© Александр Рюмин/ ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает близкой к решению проблему крайней бедности, указав, что по большей части она связана с "отсутствием навыков не быть бедными" среди нуждающихся граждан. Трансляцию его выступления в армянском парламенте вели местные телеканалы.

"Да, в Армении есть социальные проблемы и бедность. Кстати, недавно были приведены показатели бедности, и, по нашим оценкам, показатели достаточно хорошие, хотя и стоит вопрос уточнения методологии. Но, вне зависимости от методологии, показатель крайней бедности составляет 0,6%, и мы близки к выполнению предвыборного обещания от 2021 года об искоренении в стране крайней бедности", - отметил Пашинян.

По его словам, прошли времена, когда причиной бедности в Армении была преимущественно безработица. "В Армении существует бедность только по одной причине - по причине отсутствия навыков не быть бедными среди тех людей, которые являются бедными", - полагает глава армянского кабмина.

На его взгляд, решением этой проблемы может стать образование, которое позволит развить трудовые навыки, повысить профессионализм и благосостояние граждан. Именно этим принципом будет руководствоваться правительство Армении в разрешении данной социальной проблемы, заключил премьер.

Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Медведев оценил коррупционный скандал с участием Могерини
15:59
Мелания Трамп возглавила проект по оформлению Белого дома к Рождеству
15:45
Навроцкий призвал Туска извиниться за слова о выплатах жертвам нацизма
15:30
Кавелашвили подтвердил готовность Грузии к членству в ЕС к 2030 году
15:16
Россиянка победила в конкурсе красоты Mrs. Supranational 2025 в Индии
14:59
Российские ВС нейтрализовали более 100 тыс. украинских беспилотников с начала СВО
14:43
Премьер Армении назвал причину бедности в стране
14:30
SCMP: число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге достигло 159
14:15
Котяков выделил самые экономически востребованные специальности в России
13:59
В США откроют несовершеннолетним накопительные "счета Трампа" с $1 тыс.
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения