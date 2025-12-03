Премьер Армении назвал причину бедности в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает близкой к решению проблему крайней бедности, указав, что по большей части она связана с "отсутствием навыков не быть бедными" среди нуждающихся граждан. Трансляцию его выступления в армянском парламенте вели местные телеканалы.

"Да, в Армении есть социальные проблемы и бедность. Кстати, недавно были приведены показатели бедности, и, по нашим оценкам, показатели достаточно хорошие, хотя и стоит вопрос уточнения методологии. Но, вне зависимости от методологии, показатель крайней бедности составляет 0,6%, и мы близки к выполнению предвыборного обещания от 2021 года об искоренении в стране крайней бедности", - отметил Пашинян.

По его словам, прошли времена, когда причиной бедности в Армении была преимущественно безработица. "В Армении существует бедность только по одной причине - по причине отсутствия навыков не быть бедными среди тех людей, которые являются бедными", - полагает глава армянского кабмина.

На его взгляд, решением этой проблемы может стать образование, которое позволит развить трудовые навыки, повысить профессионализм и благосостояние граждан. Именно этим принципом будет руководствоваться правительство Армении в разрешении данной социальной проблемы, заключил премьер.