Российские ВС нейтрализовали более 100 тыс. украинских беспилотников с начала СВО

Российские войска нейтрализовали более 100 тыс. беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 100 082 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.