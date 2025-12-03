Российские ВС нейтрализовали более 100 тыс. украинских беспилотников с начала СВО

Российские войска нейтрализовали более 100 тыс. беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 100 082 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.