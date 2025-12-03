Россиянка победила в конкурсе красоты Mrs. Supranational 2025 в Индии

Сорокалетняя предприниматель из Красноярска Екатерина Никитина победила в международном конкурсе красоты для замужних женщин Mrs. Supranational 2025 на Гоа в Индии. Об этом со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны сообщает ТАСС.

"Для меня принципиальным условием участия было выступать с лентой "Россия". Я горжусь своей страной и рада, что смогла достойно ее представить на международном конкурсе", - цитирует победительницу пресс-служба конкурса.

Подчеркивается, что это пятая в 2025 году победа участницы из России в международных конкурсах красоты. "В то время как в категории "Мисс" россиянкам не удается вырваться даже в топ-15, замужние женщины одна за другой получают главные титулы", - сказано в сообщении.

Екатерина Никитина - экономист с опытом работы в банковской сфере. Она развивает свой бизнес, в качестве досуга занимается спортом и восточными танцами. В числе ее других титулов - "Миссис Красноярский край - 2021", "Фотомодель Мира - 2022", "Вице-миссис Россия Мира - 2025".