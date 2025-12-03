Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 декабря 2025 / 18:04
КОТИРОВКИ
USD
03/12
77.4631
EUR
03/12
89.8514
Новости часа
Медведев оценил коррупционный скандал с участием Могерини Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Москва
3 декабря 2025 / 18:04
Котировки
USD
03/12
77.4631
0.0000
EUR
03/12
89.8514
0.0000
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Россиянка победила в конкурсе красоты Mrs. Supranational 2025 в Индии
3 декабря 2025 / 15:16
Россиянка победила в конкурсе красоты Mrs. Supranational 2025 в Индии
© Пресс-служба "Миссис Россия Мира"/ТАСС

Сорокалетняя предприниматель из Красноярска Екатерина Никитина победила в международном конкурсе красоты для замужних женщин Mrs. Supranational 2025 на Гоа в Индии. Об этом со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны сообщает ТАСС.

"Для меня принципиальным условием участия было выступать с лентой "Россия". Я горжусь своей страной и рада, что смогла достойно ее представить на международном конкурсе", - цитирует победительницу пресс-служба конкурса.

Подчеркивается, что это пятая в 2025 году победа участницы из России в международных конкурсах красоты. "В то время как в категории "Мисс" россиянкам не удается вырваться даже в топ-15, замужние женщины одна за другой получают главные титулы", - сказано в сообщении.

Екатерина Никитина - экономист с опытом работы в банковской сфере. Она развивает свой бизнес, в качестве досуга занимается спортом и восточными танцами. В числе ее других титулов - "Миссис Красноярский край - 2021", "Фотомодель Мира - 2022", "Вице-миссис Россия Мира - 2025". 

Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Медведев оценил коррупционный скандал с участием Могерини
15:59
Мелания Трамп возглавила проект по оформлению Белого дома к Рождеству
15:45
Навроцкий призвал Туска извиниться за слова о выплатах жертвам нацизма
15:30
Кавелашвили подтвердил готовность Грузии к членству в ЕС к 2030 году
15:16
Россиянка победила в конкурсе красоты Mrs. Supranational 2025 в Индии
14:59
Российские ВС нейтрализовали более 100 тыс. украинских беспилотников с начала СВО
14:43
Премьер Армении назвал причину бедности в стране
14:30
SCMP: число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге достигло 159
14:15
Котяков выделил самые экономически востребованные специальности в России
13:59
В США откроют несовершеннолетним накопительные "счета Трампа" с $1 тыс.
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения