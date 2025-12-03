Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Ближнее зарубежье / Интеграция / Евроведение / Политика и религия
Интеграция
Кавелашвили подтвердил готовность Грузии к членству в ЕС к 2030 году
3 декабря 2025 / 15:30
Кавелашвили подтвердил готовность Грузии к членству в ЕС к 2030 году
© Irakli Gedenidze/ Pool Photo via AP/ТАСС

Грузия будет готова присоединиться к Европейскому союзу к 2030 году, однако все зависит от того, сменит ли свою позицию Брюссель. Соответствующее заявление сделал президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью медиагруппе Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

"К 2030 году Грузия будет готова вступить в ЕС, но сегодня мы не знаем, изменят ли в сообществе свои взгляды. Они руководствуются двойными стандартами. Главным является диалог, однако они не участвуют с нами в диалоге. Иногда признают правительство, а иногда - нет. Это абсурд", - отметил он.

В мае прошлого года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. Евросоюз не раз призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона заключается в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

26 октября 2024 года на парламентских выборах партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов, получив в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении в объединение и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. 

