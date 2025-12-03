Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политика
Политика
Навроцкий призвал Туска извиниться за слова о выплатах жертвам нацизма
3 декабря 2025 / 15:45
Навроцкий призвал Туска извиниться за слова о выплатах жертвам нацизма
© AP Photo/ Czarek Sokolowski/ТАСС

Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал намерение премьер-министра Дональда Туска выплатить компенсации жертвам нацистской оккупации Польши (1939-1945) из польского госбюджета.

"То, что сказал премьер-министр Туск в Берлине, меня очень тревожит", - приводит его слова интернет-портал onet.pl. "Я не знаю ни одного политического или исторического решения проблемы, когда жертвы сами платили бы за зло, принесенное им агрессором", - указал глава государства. "Я надеюсь, что премьер Туск попросит извинения у поляков за те слова и скажет, что это просто какое-то недоразумение", - отметил Навроцкий.

В понедельник в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Туск заявил, что если ФРГ не объявит о намерении выплатить компенсации польским жертвам фашистской оккупации, то Варшава рассмотрит возможность сделать это их собственных средств.

Польские власти 1 сентября 2022 года обнародовали трехтомный доклад о потерях, понесенных страной в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила около $1,5 трлн. В правительстве ФРГ не раз подчеркивали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Позднее польское руководство отказалось от требования компенсации в заявленном размере, предложив германской стороне найти "креативное решение" для возмещения ущерба.

Согласно данным польской стороны, на сегодняшний день в Польше проживают порядка 60 тыс. человек, признанных жертвами нацистской оккупации. 

