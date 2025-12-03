Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 декабря 2025 / 16:03
3 декабря 2025 / 15:45
2 декабря 2025 / 15:38
Общество
Мелания Трамп возглавила проект по оформлению Белого дома к Рождеству
3 декабря 2025 / 15:59
Мелания Трамп возглавила проект по оформлению Белого дома к Рождеству
© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС

Супруга президента США Мелания Трамп выступила в качестве организатора проекта по рождественскому оформлению Белого дома, в рамках которого было закуплено свыше 200 м гирлянд и 7,5 тыс. м праздничных лент.

"Рождественская тема Белого дома 2025 года, выбранная первой леди Меланией Трамп, "Дом там, где сердце", отражает искренний характер Америки в Народном доме. Праздничным теплом наполняют залы более 50 рождественских елок, 700 футов гирлянд, 25 тыс. футов лент и 10 тыс. бабочек", - следует из заявления пресс-службы Белого дома.

Сообщается, что в рамках подготовки к Рождеству в Белом доме также будет изготовлен пряничный домик весом порядка 54 кг. 

