/ Россия / Политика / Евроведение / Правые партии Европы
Политика
Медведев оценил коррупционный скандал с участием Могерини
3 декабря 2025 / 16:15
Медведев оценил коррупционный скандал с участием Могерини
© Alexandros Michailidis/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил коррупционный скандал с участием экс-главы евродипломатии Федерики Могерини и бывших сотрудников ее аппарата. В связи с этим он вспомнил о криминальной комедии "Залечь на дно в Брюгге" и пожелал нынешней администрации ЕС такой же судьбы, как у героев фильма.

Медведев также отметил, что на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и нынешней главе евродипломатии Кае Каллас "пробы ставить негде": "Одна украла безумное количество денег на вакцинах в период пандемии, а у второй муженек неправедно нажился на контрактах с Россией", - указал он.

"Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, фригидная Европа, возглавляемая полубезумными бабками Урсулой и Каей, усиленно продвигает войну до последнего украинца", - написал политик, выразив надежду, что обе они "скоро последуют путем госпожи Могерини". "Либо вообще закончат как два героя упомянутого фильма", - добавил он.

Снятая в 2008 году черная комедия "Залечь на дно в Брюгге" рассказывает о спрятавшихся в Бельгии британских наемных убийцах. Допустив массу промахов, они - случайно или намеренно сводя счеты с жизнью - умирают.

Во вторник Еврокомиссия и Европейская прокуратура подтвердили информацию о проведении бельгийской полицией и Европрокуратурой обысков в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в ряде частных домов, в ходе которых "были задержаны три человека". Их обвиняют в махинациях с тендерами, в числе которых была заявка европейской дипслужбы на программу обучения в Колледже Европы молодых европейских дипломатов. Один из задержанных - возглавляющая колледж Федерика Могерини. 

