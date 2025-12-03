ВС РФ атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры для ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, применяемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), цех по сборке беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.