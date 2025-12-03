Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
2 декабря 2025 / 15:38
Безопасность
ВС РФ атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры для ВСУ
3 декабря 2025 / 16:29
3 декабря 2025 / 16:29
Российские войска за прошедшие сутки атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, применяемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), цех по сборке беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - указали в российском оборонном ведомстве. 

17:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 260 военных
17:45
Мишустин заявил, что восстанавливать леса и обустраивать парки нужно саженцами из РФ
17:32
Песков сообщил, что Путин примет участие в "Елке желаний"
17:15
Рада приняла проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд
16:58
ВЦИОМ: число верящих в конспирологию российских граждан сократилось с 1990-х годов
16:45
Фургал получил 25 лет колонии по двум уголовным делам
16:29
ВС РФ атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры для ВСУ
16:15
Медведев оценил коррупционный скандал с участием Могерини
15:59
Мелания Трамп возглавила проект по оформлению Белого дома к Рождеству
15:45
Навроцкий призвал Туска извиниться за слова о выплатах жертвам нацизма
