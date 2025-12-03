Фургал получил 25 лет колонии по двум уголовным делам

Бабушкинский суд Москвы вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в виде 23 лет лишения свободы по делу о хищении более 2 млрд рублей у МСП-банка, по совокупности с ранее оглашенным приговором о покушениях на убийства предпринимателей Фургал осужден на 25 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

"Назначить Фургалу наказание с учетом приговора по другому уголовному делу - 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - следует из решения суда. Кроме того, Фургала лишили права занимать должности в органах власти в течение двух лет шести месяцев после освобождения.

"Обеспечительный арест, наложенный на шесть охотничьих ружей, часы, автомобили Toyota Land Ceuiser и Lexus, доли в юридических лицах, сохранить до решения по гражданским искам о компенсации ущерба", - указали в суде.