Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 декабря 2025 / 19:36
КОТИРОВКИ
USD
03/12
77.4631
EUR
03/12
89.8514
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 260 военных Мишустин заявил, что восстанавливать леса и обустраивать парки нужно саженцами из РФ
Москва
3 декабря 2025 / 19:36
Котировки
USD
03/12
77.4631
0.0000
EUR
03/12
89.8514
0.0000
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
ВЦИОМ: число верящих в конспирологию российских граждан сократилось с 1990-х годов
3 декабря 2025 / 16:58
ВЦИОМ: число верящих в конспирологию российских граждан сократилось с 1990-х годов
© REUTERS/ Sergio Perez/ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, вера россиян в существование тайных сил, управляющих миром, сократилась по сравнению с 1990-ми годами, почти половина респондентов уже не верит в конспирологические теории.

"Потребность россиян в конспирологии, которая так остро ощущалась в 1990-х, заметно ослабла. Сегодня в российском обществе скорее отрицается существование тайных организаций, управляющих ходом событий в стране и в мире", - следует из материалов соцслужбы.

Отмечается, что в 2025 году 46% россиян не верят в существование подобных организаций, в то время как в 1992 году такого мнения придерживались лишь 26% сограждан. Молодые люди в большей мере скептически относятся к конспирологии - поколение "цифры" (2001 год и позднее - 67%) и младшие миллениалы (1992-2000 - 66%) склонны отрицать их существование. При этом старшее поколение россиян, в большинстве поколение "застоя" (1948-1967 - 50%) и поколение оттепели (до 1947 - 44%), сохраняют веру в тайные силы.

По данным опроса, 63% жителей страны считают, что поведением людей управляют, в первую очередь, воля и разум, а не судьба (10%), объективные законы (9%) или случай (5%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" проводился 11 октября текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет. 

Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 260 военных
17:45
Мишустин заявил, что восстанавливать леса и обустраивать парки нужно саженцами из РФ
17:32
Песков сообщил, что Путин примет участие в "Елке желаний"
17:15
Рада приняла проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд
16:58
ВЦИОМ: число верящих в конспирологию российских граждан сократилось с 1990-х годов
16:45
Фургал получил 25 лет колонии по двум уголовным делам
16:29
ВС РФ атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры для ВСУ
16:15
Медведев оценил коррупционный скандал с участием Могерини
15:59
Мелания Трамп возглавила проект по оформлению Белого дома к Рождеству
15:45
Навроцкий призвал Туска извиниться за слова о выплатах жертвам нацизма
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения