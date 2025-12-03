ВЦИОМ: число верящих в конспирологию российских граждан сократилось с 1990-х годов

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, вера россиян в существование тайных сил, управляющих миром, сократилась по сравнению с 1990-ми годами, почти половина респондентов уже не верит в конспирологические теории.

"Потребность россиян в конспирологии, которая так остро ощущалась в 1990-х, заметно ослабла. Сегодня в российском обществе скорее отрицается существование тайных организаций, управляющих ходом событий в стране и в мире", - следует из материалов соцслужбы.

Отмечается, что в 2025 году 46% россиян не верят в существование подобных организаций, в то время как в 1992 году такого мнения придерживались лишь 26% сограждан. Молодые люди в большей мере скептически относятся к конспирологии - поколение "цифры" (2001 год и позднее - 67%) и младшие миллениалы (1992-2000 - 66%) склонны отрицать их существование. При этом старшее поколение россиян, в большинстве поколение "застоя" (1948-1967 - 50%) и поколение оттепели (до 1947 - 44%), сохраняют веру в тайные силы.

По данным опроса, 63% жителей страны считают, что поведением людей управляют, в первую очередь, воля и разум, а не судьба (10%), объективные законы (9%) или случай (5%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" проводился 11 октября текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет.