Рада приняла проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд

Верховная рада одобрила проект бюджета Украины на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд. Трансляция велась в эфире телеканала "Рада".

Решение принято голосами 257 депутатов, 37 выступили против, 24 - воздержались. Первое чтение бюджет прошел 22 октября. Окончательно Рада должна была принять закон не позднее 1 декабря, однако в этот день депутатам не удалось прийти к соглашению.

Профильный комитет Рады в среду одобрил доработанный проект основного финансового закона страны для голосования во втором чтении. Проект бюджета предусматривает в 2026 году доходы в размере около $69 млрд, а расходы - около $116 млрд. Дефицит бюджета в размере $ 47,5 млрд, это составляет около 18,4% ВВП, предполагается покрыть за счет займов и грантов, которые украинские власти ожидают от западных партнеров.

Вместе с тем ряд депутатов Рады обращают внимание, что у Киева нет гарантий со стороны западных партнеров, что эти средства будут получены в необходимом объеме.