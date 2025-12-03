Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Светов: переговоры по украинскому кризису перешли в решающую фазу
3 декабря 2025 / 16:03
Запад ожидает принятие: нанести поражение РФ не удалось. Мнение
3 декабря 2025 / 15:45
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Экономика
Экономика
Рада приняла проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд
3 декабря 2025 / 17:15
Рада приняла проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд
© Drop of Light/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Верховная рада одобрила проект бюджета Украины на 2026 год с дефицитом в $47,5 млрд. Трансляция велась в эфире телеканала "Рада".

Решение принято голосами 257 депутатов, 37 выступили против, 24 - воздержались. Первое чтение бюджет прошел 22 октября. Окончательно Рада должна была принять закон не позднее 1 декабря, однако в этот день депутатам не удалось прийти к соглашению.

Профильный комитет Рады в среду одобрил доработанный проект основного финансового закона страны для голосования во втором чтении. Проект бюджета предусматривает в 2026 году доходы в размере около $69 млрд, а расходы - около $116 млрд. Дефицит бюджета в размере $ 47,5 млрд, это составляет около 18,4% ВВП, предполагается покрыть за счет займов и грантов, которые украинские власти ожидают от западных партнеров.

Вместе с тем ряд депутатов Рады обращают внимание, что у Киева нет гарантий со стороны западных партнеров, что эти средства будут получены в необходимом объеме.

