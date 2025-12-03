Президент России Владимир Путин примет участие в новогодней акции "Елка желаний". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин примет участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний". Он это делает ежегодно", - отметил представитель Кремля в ходе брифинга.

"Елка желаний" украшена открытками в виде новогодних шариков с желаниями детей. Каждый год глава государства снимает с новогоднего дерева несколько таких открыток. С 2018 года Путин в рамках акции исполнил 20 детских желаний.

Согласно условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Вместе с тем стать участниками "Елки желаний" могут дети участников СВО, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними обстреливаемых областей.

Исполнить детское желание могут и обычные граждане, причем как в очном, так и в дистанционном форматах - елки с открытками размещают в местах проведения акции.

Подать заявку с новогодним желанием можно до 20 декабря на сайте елкажеланий.рф.