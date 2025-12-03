Мишустин заявил, что восстанавливать леса и обустраивать парки нужно саженцами из РФ

При восстановлении лесов и обустройстве общедоступных парков необходимо использовать российские технологии и посевной материал. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин при общении с главой Рослесхоза Иваном Советниковым.

"При восстановлении лесов, безусловно, просто необходимо использовать современные материалы именно отечественного производства - саженцы, устойчивые к вредителям, хорошо воспринимающие неблагоприятные погодные явления", - указал Мишустин.

По его словам, "очень важно, чтобы леса, насаждения были доступны для людей". "Чтобы те самые удобные парки, которые очень востребованы во всех уголках и регионах России, создавались с использованием самых экологически чистых материалов, саженцев", - отметил председатель правительства.

Он также дал обещание, что в РФ обязательно будут "развивать и всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств".