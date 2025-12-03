Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 260 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 260 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 170 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - до 140, "Центр" - до 430, на направлении "Востока" - более 235, "Днепра" - до 65 военнослужащих.