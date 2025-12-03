Стубб считает, что мировой либеральный порядок умирает

Президент Финляндии Александр Стубб полагает, что либеральный мировой порядок уступает многополярной конкуренции, которая позволила развивающимся странам определять правила устройства мира.

"Мы живем в новом мире беспорядка. Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, сегодня умирает", - указал он в публикации для журнала Foreign Affairs.

Стубб отметил, что многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции, а "оппортунистические сделки" имеют большее значение, нежели защита международных правил.

По его словам, в мире разворачивается трехстороннее противостояние между "глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом". Финский лидер считает, что новый мировой порядок окончательно будет определен в течение следующих 5-10 лет.

В апреле Стубб высказал мнение, что Финляндия должна "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией на политическом уровне. Вместе с тем он обратил внимание, что перспективы контактов с Москвой зависят от прекращения конфликта на Украине и развития дискуссий о восстановлении отношений в целом.