Самыми популярными писателями у россиян в 2025 году стали Ребекка Яррос, Хлоя Уолш и Федор Достоевский. Об этом со ссылкой на результаты исследования книжного сервиса "Строки" сообщает ТАСС.

"Рейтинг самых популярных в 2025 году авторов возглавила Ребекка Яррос. На второй строчке расположилась американская писательница Хлоя Уолш, а третью занял отечественный классик Федор Достоевский. В топ-5 также вошли авторы детективов Тана Френч и Дарья Донцова. Самыми популярными жанрами в этом году стали фэнтези, фантастика и детективы", - следует из сообщения. Уточняется, что самым дочитываемым и обсуждаемым произведением стал хоррор "Лес" Светланы Тюльбашевой.

Вместе с тем самой популярной художественной книгой стало произведение Ребекки Яррос "Железное пламя", на втором месте - "Четвертое крыло" того же автора. Третье место занял роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а замыкают пятерку произведения "Удержать 13-го" и "Зацепить 13-го" Хлои Уолш. В десятку также вошли: "Лес" Светланы Тюльбашевой, "Братья Карамазовы" Федора Достоевского, "Завет воды" Абрахама Вергезе, "Дело теневого сыска" Екатерины Андреевой и "Вариация" Ребекки Яррос.

Рейтинг нон-фикшн возглавила автобиография Юрия Стоянова "Игра в городки". На второй строчке оказалось "Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо" Марка Мэнсона, на третьей "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ной Харари. За ними идут "Инструкция к себе" Валентины Паевской и "Со мной все в порядке. Доказательная психология для ментального здоровья" Натальи Кисельниковой.